الإثنين 02 يونيو 2025
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والدة إبراهيم شيكا.. الرحمة يا ناس!

ذات يوم.. سألوا لاعب كرة شهير بنادى كبير حصل يومئذ على بطولة كبيرة: لمن تهدي البطولة؟! قال: لزوجتي.. فسأله المذيع ربما أراد إجابة محددة.. ثم لمن: فقال: لحماتي.. فسأله مرة ثالثة يستنطقه ربما بإجابة يريدها.. ثم لمن: قال: لحمايا!!


لم يتذكر اللاعب والدته هو ولا والده هو.. ولا أخ من إخوته.. ومن المؤكد أنهم تعبوا معه جدا.. صحيح من المؤكد أن الزوجة تدعمه.. لكنه من المؤكد رابعا أنه عرفها بعد شهرته التي تحققت بفضل هؤلاء ممن تعبوا وربوا وساعدوا ودعموا.. وكانت فرص التوازن موجودة.. أمه وزوجته مثلا أو العكس إن أراد.. لكن لم يحدث!  


ما علاقة ذلك بقصة والدة لاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا ؟! صحيح ليس شيكا هو المقصود بالمثال السابق إنما نريد التذكير أن الأضواء احيانا تفقد البعض  -البعض - التوازن النفسي.
والكثير منهم يأتون للأندية الكبيرة من أماكن بعيدة.. منها الشعبي ومنها الريفي.. ويقل تواصلهم واتصالهم بأهلهم بحكم الاحتراف الذي يستهلك وقت اللاعبين مع السفر الدائم والانضباط الحياتي الذي يحدد حتى مواعيد للنوم! 


كل ما سبق مهما فعلنا أو قلنا لن نقنع أهل اللاعبين به.. حتي لو لم يشتكوا..بل لا تتوقف دعواتهم لأبنائهم وفخرهم بهم والتباهي باسمهم في كل مكان!
 

الأيام الماضية نزاع على ما سمي بميراث اللاعب الراحل..والجميع لا يعرف هل هناك ميراث أم استنزف المرض الراحل الكريم.. لكن للشيطان لعبته.. ودب الخلاف بين الأم والزوجة وتحول إلى تلاسن وتهديد بمحاضر ودعاوى قضائية..

ومع احترامنا لأطرافه لكن لا نعرف سر التحامل الشديد الذي بلغ حد إهانة الأم.. الأم التي يعلم الكل أنها من حملت وربت وسهرت وكبرت وفرحت وحزنت ثم فقدت كل ذلك بموت ابنها.. ومهما قلنا ومهما بحثنا لن نجد من يحزن على شيكا مثلها.. لأسباب حتى خارجة عن إرادة البشر..


ربما تتكلم بانفعال وبشكل غير تقليدي وبطريقة غير مرتبة ولا منظمة.. لكن لا يبرر ذلك الحملة ضدها دون مراعاة ظروفها ولا ذنب لها فيه.. فلا اختارت مستوى تعليمها ولا طلبت طريقة وعيها.. المؤكد الوحيد وبعيدا عن تفاصيل مناقشتها في ساحات أخرى يبقي المؤكد الوحيد أننا أمام أم فقدت أغلى ما لديها وهي مسنة ريفية هذه ثقافتها.. ومن المدهش أن يكون ذلك سببا في سبها وتجريحها كما لو كانت قاتلة أو مجرمة!
 

القسوة ليست من شيم المصريين.. وشيوعها في كل شيء ينذر بالخطر.. ومن أجل ذلك ومن أجل الرحمة التي تستحقها السيدة المكلومة  - مهما بدت قوية متماسكة طماعة  غلاطة قل ما شئت - كتبنا السطور السابقة! الرحمة.. فقط الرحمة !!

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