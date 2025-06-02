محافظ الدقهلية يتابع أعمال رصف الطرق بمركز الجمالية (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات.

تركيب إنترلوك بشوارع مدينة الجمالية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية



وأضاف محافظ الدقهلية، أنه تابع اليوم أعمال رصف مشروعات الطرق بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2025/2024 بمركز ومدينة الجمالية بإشراف مع المحاسب نادر محى الدين بشير رئيــس مركز ومدينة الجمالية وذلك بشوارع المحطة والزواحم ورفاعى وفودة بإجمالي تكلفة للشوارع 6 مليون و245 ألف جنيه.

الانتهاء من رصف مدخل مدرسة ابراهيم رضوان ب



كما أضاف المحافظ انه تم الانتهاء من رصف مدخل مدرسة ابراهيم رضوان بداية من نهاية الرصف متفرعا من منطقة المحطة بطول 325 م بمدينة الجمالية بتكلفة 1مليون 845 ألف جنيه، كما تم الانتهاء من شارع منطقة بين البحرين ببلاط انترلوك بداية من نهاية الرصف حتى مدخل الزواحم بطول 330 م بتكلفة 1مليون 195 ألف جنيه، كما أنه جار تركيب بلاط انترلوك بشارع مدرسة نور الدين بطول 440 م بتكلفة 1 مليون 590 ألف جنيه، كما يجري رصف شارع فودة ببلاط الانترلوك منطقة فياض بطول 440 م بتكلفة مليون 950 ألف جنيه.

الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية



وشدد اللواء "مرزوق" على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات، والتأكد من مطابقة المشروعات للمواصفات الفنية المحددة، وعدم استلام أي أعمال قبل التأكد من جودتها وصلاحيتها.

من جهتها أوضحت إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة اليومية لمعدل الأداء في جميع مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية على مستوى المحافظة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة في التنفيذ، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

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