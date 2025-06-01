الأحد 01 يونيو 2025
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محافظ الدقهلية يتفقد شاطئ جمصة لاستقبال المصطافين (صور)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية في جمصة، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد جولة استهدفت تفقد شاطئ وكورنيش مدينة جمصة للوقوف على مدى الاستعدادات لاستقبال المصطافين هذا العام.

محافظ الدقهلية يتفقد جمصة لاستقبال المصطافين 

وكان في استقبال محافظ الدقهلية الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة ومسئولي الشاطئ 

وتفقد المحافظ كورنيش جمصة وتابع أعمال النظافة بالشاطئ وتجهيز المشاية التي أنشئت بالانترلوك، من الكورنيش الشاطئ لتسهيل وصول المواطنين وخاصة كبار السن 

محافظ الدقهلية مسابقة الزمن لتحقيق نتائج ملموسة لتطوير مدينة جمصة

وقال اللواء "مرزوق" إننا نسابق الزمن ونستخدم كل أدواتنا من أجل تحقيق نتائج ملموسة لتطوير مدينة جمصة.

رفع الإشغالات وتوفير كافة الخدمات للمصطافين

ووجه " المحافظ " لرئيس مدينة جمصة باستمرار أعمال النظافة العامة بالمدينة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات ورفع الإشغالات وتوفير كافة الخدمات للمصطافين والرواد والمقيمين.

وكان استعرض اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ما تم تنفيذه من إجراءات بشأن تطوير ورفع كفاءة مدينة جمصة.

رفع كفاءة وتطوير المشايات المؤدية إلي الشاطئ 

 وأوضح مرزوق أنه تقرر رفع كفاءة وتطوير المشايات المؤدية إلي الشاطئ بطول 7 كيلو مترات وذلك تخفيفا للعبء عن المصطافين ورواد شاطئ جمصة خلال فصل الصيف،  كما استعرض اللواء"مرزوق"الحصر بشأن قطع اراضي بالمدينة والذي تم تنفيذه من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض، حيث تم حصر 17 قطعة أرض بجمصة تقرر طرحهم للاستثمار السكني والفندقي والتجاري والترفيهي والخدمي وفقا للإجراءات القانونية ووفقا لما تصلح له تلك الأراضي

ووجه "مرزوق" بسرعة الانتهاء من تسمية المشروعات الاستثمارية علي الخريطة الخاصة بالتطوير وكيفية الطرح والاستخدام لكل قطعة علي حدة وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر للمستشار العسكري على جهوده المبذولة بشأن موافقات القوات المسلحة على التطوير المزمع تنفيذه بالمدينة وشاطئ جمصة، كما وجه اللواء"مرزوق" الشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة المسئولة عن تنفيذ التطوير المطلوب

وكان مرزوق قد استعرض التصميمات التي تم اعدادها لتوسعة وتطوير الكورنيش والاستغلال الأمثل لقطع الاراضي التي تم حصرها لاستغلالها الاستغلال الامثل.

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