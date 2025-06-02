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رياضة

مصدر في الاتحاد السكندري: استقالة مصيلحي بعد خسارة دوري سوبر السلة

محمد مصيلحى، فيتو
محمد مصيلحى، فيتو

أكد مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري، تقدم محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، باستقالته من رئاسة النادي عقب السخط الجماهيري الذي صاحب خسارة فريق كرة السلة لقب دوري السوبر  أمام الأهلي. 

استقالة رئيس نادي الاتحاد 

وأوضح المصدر: “تجرى محاولات من مجلس إدارة الاتحاد لدفع رئيس النادي إلى العدول عن استقالته واستمراره في مهام منصبه ودعم فريقي كرة السلة وكرة القدم، خاصة وأن النادي في عهد مصيلحي حقق مراكز متقدمة في  اللعبتين باستثناء الفترة الأخيرة”.

جاءت استقالة محمد مصيلحى، وسط ردود أفعال من جماهير الاتحاد اغلبها رافض لهذه الاستقالة وبعضها مؤيد لها بعد النتائج الأخيرة السيئة لفرق القدم والسلة.

وسبق أن تقدم مصيلحى باستقالته مرتين قبل ذلك وعدل عن أحدهما بعد جلسة مع محافظ الإسكندرية السابق اللواء محمد الشريف ووزير الشباب والرياضة.

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