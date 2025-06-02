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أخبار مصر

قرارات عاجلة من تعليم الجيزة بشأن واقعة شغب داخل لجنة امتحانية بمدرسة بكفر طهرمس

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالجيزة
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 أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من مقطع فيديو مصوَّر من داخل لجنة مدرسة الشهيد أحمد جميل الإعدادية، وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي، في مشهد يخل بالانضباط ويخالف القواعد المنظمة للعملية الامتحانية، فقد قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وبناءً على تعليمات سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اتخاذ الإجراءات التالية دون تهاون.

لجنة مدرسة الشهيد أحمد جميل الإعدادية

 كما تم حرمان أربعة طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة الشهيد أحمد جميل، بعد تورطهم في أعمال شغب بسير العملية الامتحانية وتخلّ بقواعد الانضباط، تطبيقًا صريحًا للوائح والانضباط الوزاري المنصوص عليها، لما ارتكبوه من سلوك يمثل اعتداءً صارخًا على هيبة المؤسسة التعليمية وحرمة الامتحان.

 

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

 وتم استبعاد المراقب الأول للجنة، بسبب تقصيره الفادح في أداء مهام الرقابة، وإحالته للتحقيق الفوري، وذلك حفاظًا على نزاهة وسلامة سير الامتحانات.

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وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن ما حدث لن يمر مرور الكرام، وأن كل من يتهاون أو يتسبب في إخلال النظام أو التستر على الفوضى سيُحاسَب بلا مجاملة أو استثناء.

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