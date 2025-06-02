رئيس جامعة ساسكوني مصر: نقبل جميع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والفنية

أكد الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس جامعة ساسكونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، أهمية التعليم التكنولوجي الذي تقدمه الجامعة والأهداف والرؤية التى تتبعها من أجل تقديم خريج قادر على التواجد والمنافسة في أسواق العمل الألمانية والإقليمية والمحلية.

وقال رئيس جامعة ساسكونى مصر، في تصريح له اليوم: إن الجامعة تقبل جميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها والثانوية الأمريكية والثانوية الإنجليزية والشهادات الفنية والمدارس التكنولوجية، وأنه فور دخول الطالب للجامعة يتم تقديم برنامج تأسيسي لكل الطلاب، لافتا إلى أن القرار الجمهوري الصادر بتأسيس الجامعة يشمل 10 كليات، ولكننا بدأنا بالفعل في 4 كليات هى: كلية تكنولوجيا الرعاية الصحية التى تحوى علي برنامجين، وهما: برنامج تكنولوجيا التمريض، تكنولوجيا الصحة العامة، والثانية كلية تكنولوجيا الادارة، التى تضم برنامج تكنولوجيا اللوجيستيات، وبرنامج تكنولوجيا إدارة الرياضة، والثالثة كلية تكنولوجيا الكهربائية الإلكترونية والحاسبات والتى تضم تكنولوجيا أمن الحاسبات، والرابعة كلية تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية التى تضم تكنولوجيا ميكاترونيكس السيارات.

تيرم دراسي تأسيسي للطلاب بجامعة ساكسوني مصر

وأشار إلى أن الجامعة تتبع نظامًا دراسيًا مرنًا، يبدأ بـ تيرم تأسيسي، ثم يحصل الطالب بعد عامين على الدبلوم التكنولوجي، ويستكمل دراسته للحصول على درجة البكالوريوس في نهاية الأربع سنوات. ويحصل الخريج على شهادتين: الأولى مصرية، والثانية من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، وهي شهادة معترف بها داخل ألمانيا وأوروبا وهى بمثابة مزاولة المهنة في الاتحاد الأوروبي.

نظام القبول بجامعة ساكسوني مصر

وأوضح أن نظام القبول يشمل اختبارات معرفية في الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الرياضيات، الكمبيوتر، واللغة الإنجليزية، وفي حال لم ينجح الطالب في الاختبار، يمكنه الالتحاق بالمرحلة التأسيسية بشرط حصوله على 50% على الأقل.

ونوه عبدالرحمن إلى أن كافة الكليات لديها شركات مع كبرى الشركات والمؤسسات، وأنه تم توقيع ١٦ اتفاقية مختلفة لتدريب الطلاب، موضحا أنه تم توقيع ٣ اتفاقيات مع جامعات ألمانية في ولاية ساكسونى الألمانية، إلى جانب توقيع اتفاقية مع الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، وأن شهادة التخرج التى سيحصل عليها الطلاب في نهاية فترة دراستهم ستكون معتمدة من الجامعات الألمانية بولاية ساكسونى.

وشدد الدكتور محمد عبدالرحمن على أن الجامعة تتمتع بوجود مجموعة من أفضل الأساتذة بالجامعات المصرية، لافتا إلى أن الكورس التأسيسي يسمح للطلاب بالالتحاق في اى من البرامج الدراسية بكليات الجامعة.

وأشار إلى وجود منح كاملة للطلاب الأوائل في شهادات الثانوية العامة والفنية للالتحاق بالجامعة، وأن الطالب سيحصل على شهادة مزدوجة تؤهله للعمل في ألمانيا، بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.

وذكر أن الجامعة في صدد تأسيس كلية الزراعة وعلوم الغذاء، وبها برامج تكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا الانتاج الحيواني، وتكنولوجيا سلامة الغذاء.

اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الجامعات الدولية

وتابع قائلا: إن الشراكة الألمانية مع جامعات ولاية ساسكوني لا تمنع من وجود شراكات دولية أخرى، وأنه سيتم عقد اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الجامعات الدولية في عدد من الدول.

من جانبها، قالت الدكتورة غادة بسيونى المدير الأكاديمي للجامعة الألمانية ساكسونى مصر: إن الفترة المقبلة ستشهد وجود تبادل طلابي وبين الأساتذة مع الجامعات الألمانية بولاية ساكسونى.

وأضافت أن الجامعة وقعت العديد من الشركات بهدف ربط الصناعة بالدراسة الأكاديمية، وأن هناك رؤية لفتح الآفاق أمام الطلاب للعمل في الأسواق الألمانية والعالمية والمحلية، لافتة إلى أن هناك اهتماما بتدريس اللغة الألمانية، إلى جانب تثقيف الطلاب ووضع إطار معرفي يساعدهم على الحياة في المجتمع الألماني والخارجي.

وذكرت الدكتورة غادة بسيونى أنه يتم تدريس اللغة الألمانية للطلاب، وأن الشهادة التى سيحصل عليها الطلاب ستكون معتمدة من الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة، وسيكون معترف بالشهادة في دولة ألمانيا والدول الأوروبية.

دعم إيجاد فرص عمل فورية للخريجين

وأكدت أن الجامعة تسعى إلى دعم إيجاد فرص عمل فورية لخريجيها وضمان مستقبل مشرق لهم على المستوي المحلي والأوروبي والدولي.

وتمتلك جامعة ساسكوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجية مجموعة من المعامل الخديثة التى تساهم في تلقي الطلاب التدريبات العملية التى يتطلبها سوق العمل، في اطار كونها جامعة تطبيقية تعتمد على أن يكون الشق العملي في الدراسة يتضمن 60% على أن يكون الجانب النظرى يثمل نسبة 40% بحيث يطبق الطالب ما يتعلمه بشكل تطبيقي.

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