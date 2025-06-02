قرار عاجل من التعليم بشأن مادة التربية الدينية لجميع الصفوف الدراسية

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن مادة التربية الدينية سيكون النجاح فيها من العام القادم من 70% لكل الصفوف الدراسية.

وزير التعليم: 70% النجاح فى الدين لكل الصفوف من العام القادم

وأكد أن هناك مناهج جديدة تمت مراجعتها من الأزهر الشريف والكنيسة والمنهج سيكون أكبر والحصص الدراسية.

كشف خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يبلغ 768 ألفا و358، بواقع 1973 لجنة سير على مستوى الجمهورية و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين بإجمالي 2029 لجنة سير.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضح عبد الحكم أنه تقدم لامتحانات الثانوية العامة فى النظام القديم 45 ألفا و522 طالبا وطالبة.

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة: “تم تخفيف مناهج الثانوية العامة، منها اللغة الأجنبية الثانية أصبحت مادة غير مضافة للمجموع والجيولوجيا أصبحت جزءًا بسيطا مضافا لمادة الأحياء، وفى اللغة العربية يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان واحد، وفي اللغة الإنجليزية امتحان واحد يختلف في عدد الأسئلة لطلاب النظام الجديد 42 سؤالا وفي القديم 37 سؤالا ولكن نفس المواد”.

نظام الثانوية العامة

وتابع عبد الحكم: “في مادتي الجغرافيا والتاريخ امتحان واحد لطلاب النظامين القديم والجديد، أما في الأحياء هناك اختلاف بين امتحان طلاب النظام الجديد والقديم بسبب إضافة جزء من الجيولوجيا”.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضح أن تصحيح العربي واللغة الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء والكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات التطبيقية والبحتة سيتم فى جميع الكنترولات، أما اللغة الثانية وفروع الرياضيات لطلاب النظام القديم والجيولوجيا سيتم تصحيحها فى كنترول واحد.

وكشف عبد الحكم أنه تم تخصيص لجنتين في كل إدارة تعليمية لجنة بنين ولجنة بنات وضع طلاب النظامين القديم والجديد معا.

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