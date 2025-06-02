الإثنين 02 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات نيسان صني 2026

سيارات
سيارات

سيارات نيسان صني…استحوذت سيارات نيسان صني علي مكانة كبيرة في السوق المحلي خلال الأعوام الماضية وتعلق فكر المصريين باقتنائها نظرًا لإسعادها التي تلاءم الكثير من المصريين وتوفير خدمات ما بعد البيع من قطع وصيانة وغيرها من خدمات يبحث عنها المستهلك، وتوفرت في العديد من السيارات وأبرزها سيارات نيسان صني.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات نيسان صني خلال شهر يونيه ومواصفات لدي التجار والموزعين وهي كالتالي:-


 أسعار سيارات نيسان صني 2026
 

يصل سعر الفئة الأولى M/T بنحو 645 ألف جنيه
 

يصل سعر الفئة الثانية A/T بنحو 710 آلاف جنيه
 

يصل سعر  الفئة الثالثة A/T EX بنحو 765 ألف جنيه
 

يصل الفئة الرابعة A/T SUPER SALOON بنحو 795 ألف جنيه
 

مواصفات محرك سيارات نيسان  صني

حصلت سيارات نيسان صني  علي محرك 4 سلندر، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك ودعمت طرازات نيسان صني فئة A/T Base 

مواصفات ووسائل الأمن والسلامة لسيارات نيسان صني

 

2 وسائد هوائية

- فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD

- نظام إيموبليزر ضد السرقة

- عجلة القيادة كهربائية

مصابيح ضباب أمامية هالوجين

- مصابيح خلفية LED

- مرايات جانبية كهربائية

- مكيف هواء يدوي مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية

- زجاج كهربائي

- قفل مركزى

- إمكانية طى المقاعد الخلفية

- مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي

- عجلة القيادة متعددة الوظائف

- مدخل AUX

- مكبرات صوتية

- جنوط 15 بوصة
- مرايات جانبية كهربائية

- كاميرا خلفية

- زجاج خلفى معتم

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