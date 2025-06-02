قرار عاجل من التعليم بشأن الملاحظين والمراقبين في لجان امتحانات الثانوية 2025

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف أنه يمنع دخول الملاحظ والمراقب لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، بالتليفون المحمول.

وشدد الوزير خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ الإجراءات لضمان امتحانات عادلة لجميع الطلاب، بالإضافة إلى تفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان والتأكد من عدم وجود أى أجهزة داخل اللجان الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم نشر فيديو تعليمي إرشادي خلال ساعات لطلاب الثانوية العامة 2025، يوضح كيفية كتابة البيانات ورقم الجلوس بورقة الإجابة خلال الامتحانات.

وكشف خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يبلغ 768 ألفا و358، بواقع 1973 لجنة سير على مستوى الجمهورية و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين بإجمالي 2029 لجنة سير.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضح عبد الحكم أنه يتقدم لامتحانات الثانوية العامة فى النظام القديم 45 ألفا و522 طالبا وطالبة.

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة انه “تم تخفيف مناهج الثانوية العامة منها اللغة الأجنبية الثانية أصبحت مادة غير مضافة للمجموع والجيولوجيا أصبحت جزء بسيط مضاف لمادة الأحياء، وفى اللغة العربية يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان واحد، وفي اللغة الإنجليزية امتحان واحد يختلف فى عدد الأسئلة لطلاب النظام الجديد 42 سؤال وفى القديم 37 سؤال ولكن نفس المواد”.

نظام الثانوية العامة

وتابع عبد الحكم: “فى مادتى الجغرافيا والتاريخ امتحان واحد لطلاب النظامين القديم والجديد، أما فى الأحياء هناك اختلاف بين امتحان طلاب النظام الجديد والقديم بسبب إضافة جزء من الجيولوجيا”.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وبين أن تصحيح العربى واللغة الاولى والتاريخ والجغرافيا والاحصاء والكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضيات التطبيقية والبحتة سيتم فى جميع الكنترولات، أما اللغة الثانية وفروع الرياضيات لطلاب النظام القديم والجيولوجيا سيتم تصحيحها فى كنترول واحد.

وكشف عبد الحكم أنه تم تخصيص لجنتين فى كل إدارة تعليمية لجنة بنين ولجنة بنات ووضع طلاب النظامين القديم والجديد معا.

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