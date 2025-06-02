ضبط محاولات غش خلال امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية بالدقهلية

رصدت غرفة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية محاولات غش في 3 إدارات وهم بالسنبلاوين ومنية النصر وشرق المنصورة.

امتحانات الشهادة الاعدادية في الدقهلية

وأدى اليوم الإثنين، 126 ألفا و383 طالبا وطالبة في الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، امتحان الإنجليزي في ثالث أيام ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة للصف الثالث الإعدادي

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية في اليوم الرابع للامتحانات غدا الثلاثاء 3 يونيو (مادتين) الهندسة ومدتها ساعتان من 9 إلى 11، والتربية الفنية ومدتها ساعتان من 11.15 إلى 1.15، واليوم الخامس الأربعاء 4 يونيو (مادتين) العلوم ومدتها ساعتان من 9 إلى 11.

والكمبيوتر وتكنولوچيا المعلومات ومدتها ساعة واحدة من 11.15 إلى 12.15.

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