اليوم العالمي للحليب، ما أبرز تحديات صناعة الألبان وابتكارات الخلط وتقليل اللاكتوز ؟

استعرض الإصدار الجديد من "دليل صناعة الألبان 2025 " أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، ومعدلات العرض والطلب عالميًا، إلى جانب أحدث الحلول التكنولوجية والممارسات المستدامة التي تُسهم في تنمية القطاع.

كما يتناول الدليل استراتيجيات عدد من الدول في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بما يضمن استدامة الأعمال ونجاحها في مختلف الأسواق. والذى يأتى تزامنًا مع اليوم العالمي للحليب

تطورات قطاع الألبان على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية

ويعد "دليل صناعة الألبان 2025 " نشرة دورية مرجعية تُسلّط الضوء على تطورات قطاع الألبان على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، كما يستعرض أحدث المستجدات في مجال المعالجة والاستدامة، التي من شأنها إعادة تعريف معايير الكفاءة، والجودة، والاستدامة في هذا القطاع الحيوي. حيث انه يرسم ملامح مستقبل صناعة الألبان. ويقدم الدليل، الذي ظل مرجعًا مهمًا للصناعة لأربعة عقود، أحدث الرؤى التقنية والاتجاهات الصناعية، مما يجعله أداة لا غنى عنها للمهنيين والطلاب والأكاديميين في مجال الألبان

"دليل صناعة الألبان" مرجعًا شاملًا مخصصًا للمهنيين في القطاع والأكاديميين والطلاب

وتًعد النسخة الجديدة من "دليل صناعة الألبان" مرجعًا شاملًا مخصصًا للمهنيين في القطاع والأكاديميين والطلاب، ويشمل 460 صفحة، قام بتأليفه 35 خبيرا، ويضم أكثر من 600 رسم توضيحي. كما يتضمن فصلًا خاصًا عن "الإنتاج الأولي للحليب" كما يهدف هذا الدليل، إلى تمكين العاملين في قطاع الألبان من مواجهة التحديات الحديثة وتعزيز الابتكار.

شاملا لكافة مراحل عملية إنتاج الألبان

يقدم الدليل شرح شاملا لكافة مراحل عملية إنتاج الألبان – من المزرعة حتى وصول المنتج للمستهلك – ومحتوى عملي يهدف إلى مواءمة العمليات مع أعلى معايير الكفاءة والابتكار والأداء البيئي. ويعالج هذا الإصدار أحدث التحديات والفرص التي تواجه القطاع، مثل ارتفاع التكاليف ونماذج الإنتاج الجديدة وتزايد متطلبات الاستدامة.

تتضمن نسخة 2025 من "دليل صناعة الألبان" تحديثات شاملة في جميع الفصول السابقة، بالإضافة إلى إضافة أربعة فصول جديدة كليًا. من أبرز هذه الإضافات فصل مخصص لـ "تقنية الخلط"، الذي يقدم أحدث الممارسات لتحسين كفاءة الإنتاج وضمان جودة متسقة في منتجات مثل الحليب، اللبن، الجبن، والآيس كريم. تُعد هذه التقنية أساسية لتصنيع المكملات الغذائية والمنتجات الصحية، وهو قطاع يشهد اهتمامًا متزايدًا من منتجي الأغذية والمشروبات نتيجة إقبال 74% من المستهلكين على المنتجات ذات الادعاءات الصحية المحددة.



"منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز"

واستجابة للوعي الصحي المتزايد والطلب المتنامي على البدائل الغذائية، يتضمن الدليل أيضًا فصلًا جديدًا حول "منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز". ومع توقع نمو هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.12% من 2023 إلى 2033، يسلط هذا الفصل الضوء على قطاع سريع النمو يعيد تشكيل توقعات المستهلكين وتطوير المنتجات.



أما عن الاستدامة، تضم هذه النسخة فصلًا جديدًا بعنوان "الاستدامة في معالجة الألبان" يقدم رؤى ضرورية تساعد المنتجين على التحول نحو عمليات أكثر استدامة. ونظرًا لأن إنتاج الألبان يمثل 2.7% من إجمالي الانبعاثات الكربونية، فإن التحول المستدام يمثل مسؤولية وفرصة في آن واحد أمام هذا القطاع.





وطبقا لتصريحات حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، قال أن مصر تستورد سنويًا نحو 300 ألف طن من الألبان ومشتقاتها، بينها نحو 220 ألف طن من "اللبن البودرة"، و30 ألف طن منتجات تامة الصنع مثل الشيدر والفلامنك، إضافة إلى نحو 50 ألف طن مسلي طبيعي الزبدة والسمنة. وتأتي أبرز الدول الموردة لمصر من الدنمارك، وهولندا، وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي من الألبان في مصر يقدر بنحو 5.6 مليون طن سنويًا، إلا أن هذه النسبة تلعب دورًا في صناعات غذائية حيوية، حيث تعتمد معظم أنواع الجبن المصنَّعة والمكتوب عليها "لبن مجفف" – مثل الجبنة الفيتا المعلبة وايضا الجبن المطبوخ والمثلثات وبعض منتجات الألبان المعبأ – على اللبن المستورد في عمليات الإنتاج.

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