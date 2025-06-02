وزيرة البيئة عن اختيارها لمنصب أممي: انعكاس لجهد دولة بأكملها

وجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على ثقته في وزارة البيئة، وعلى دعمه المستمر لتمكين المرأة المصرية من تولي ملفات هامة على المستويين الوطني والإقليمي، وفي مقدمتها ملف البيئة.



ملفات التعاون البيئي متعدد الأطراف

وقالت "فؤاد": إن هذه الثقة توجت باستضافة مصر لأكبر مؤتمرين عالميين في مجال البيئة التنوع البيولوجي، ما عزز من حضورها الدولي، ويسهم في ترسيخ مكانتها كلاعب أساسي في ملفات التعاون البيئي متعدد الأطراف.



وثمنت "فؤاد" الدعم الصادق من دولة رئيس مجلس الوزراء، والجهود الكبيرة التي بذلها الوزراء، والتي ساهمت في تحقيق هذا النجاح، لاسيما أن البيئة لم تعد قطاعا منعزلا، بل هي قضية متقاطعة مع مختلف القطاعات، ولا يمكن الوصول إلى ما تحقق من إنجازات دون هذا التناغم الحكومي والتكامل المؤسسي.



مناقشة ودعم قضايا البيئة بكل جدية

وواصلت ياسمين فؤاد حديثها قائله" "الشكر موصول أيضا لمجلس الشيوخ الموقر، الذي لم يتوان عن مناقشة ودعم قضايا البيئة بكل جدية، سواء من خلال إقرار القوانين البيئية الجديدة، والدراسات البرلمانية وآخرها ما نناقشه اليوم فيما يتعلق بملف هام حيث المحميات الطبيعية.



واختتمت ياسمين حديثها بالتأكيد علي أن ما تحقق ليس إنجازا شخصيا فقط لها كخبيرة في الملف البيئي، بل هو انعكاس لجهد دولة بأكملها، ومنصب مستحق للدولة بكافة أطيافها تستحق هذا المنصب، وأن تكون لاعبا قويا وصوتا قويا وفعالا يعبر عن طموحات الدول النامية، لاسيما القارة الأفريقية، التي تشكل محورا أساسيا في الاتفاقيات الدولية المعنية بالتصحر.

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