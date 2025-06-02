رئيس الشيوخ عن اختيار وزيرة البيئة بالأمم المتحدة: شهادة عالمية بمكانة مصر

تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالتهنئةِ إلى الدكتورةِ ياسمينَ فؤادَ، وزيرةِ البيئةِ، بمناسبةِ اختيارِها لتولي منصبِ السكرتيرِ التنفيذيِّ لاتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لمكافحةِ التصحرِ.

تهنئة رئيس مجلس الشيوخ لوزيرة البيئة في الأمم المتحدة

وقال رئيس الشيوخ في بداية الجلسة العامة، بحضور وزيرة البيئة: في مشهدٍ يترجمُ ما بلغتهُ الدولةُ المصريةُ من مكانةٍ رفيعةٍ على الساحةِ الدوليةِ، وما أحرزتهُ الكفاءاتُ الوطنيةُ من تقديرٍ مستحقٍّ، يُشرفني أن أتقدمَ بخالصِ التهنئةِ إلى الدكتورةِ ياسمينَ فؤادَ؛ وزيرةِ البيئةِ، بمناسبةِ اختيارِها لتولي منصبِ السكرتيرِ التنفيذيِّ لاتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لمكافحةِ التصحرِ.

تكليف وزيرة البيئة في الأمم المتحدة شهادة على مكانة مصر العالمية

وأشار إلى أن هذا التكليفَ الأمميَّ الرفيعَ لا يُعدُ تتويجًا لمسيرتِها فحسبْ، بل هو أيضًا شهادةٌ عالميةٌ بمكانةِ مصرَ الرياديةِ في قضايا البيئةِ والمناخِ، واعترافٌ بدورِها الجادِّ في تقديمِ تجربةٍ تنمويةٍ مستنيرةٍ تُبنى على أرضِ الواقعِ.

نجاح وزيرة البيئة عنوان لحضور المرأة المصرية الفاعل في صنع القرار الدولي

وقال رئيس الشيوخ: لقد باتت المرأةُ المصريةُ، بهذا الاختيارِ، عنوانًا لحضورٍ فاعلٍ في دوائرِ صنعِ القرارِ الدوليِّ، لا تمثّلُ وطنَها وحدَه، بل تنطقُ بضميرِ الجنوبِ، وتحملُ رسالةَ الاستدامةِ، وتُعلي صوتَ الأرضِ في زمنٍ تتصاعدُ فيه التحدياتُ.

الشيوخ يجدد الثقة في وزيرة البيئة للقيام بدورها

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: ومن على هذا المنبرِ البرلمانيِّ، أُعربُ عن فخرِنا واعتزازِنا بسيادتها، ونجددُ الثقةَ في قدرةِ الوزيرةِ على أن تكونَ في موقعِها الجديدِ امتدادًا لقيمةِ مصرَ، وعنوانًا لحكمةِ إدارتِها، وشريكًا رئيسيًا في صياغةِ سياساتٍ دوليةٍ عادلةٍ تُنصفُ الإنسانَ وتحفظُ عالمَنا.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ: وفقَها اللهُ لما فيه خيرُ مصرَ والعالمِ، وسددَ خطى أبناءِ هذا الوطنِ في المحافلِ كاف

مناقشة مشكلة التصحر ونقص الموارد المائية

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، مناقشة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.

مواجهة تداعيات التغيرات المناخية

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.

تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.

كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.

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