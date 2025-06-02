لقاء السيسي الأبرز، برنامج عمل مكثف لوزير خارجية إيران بالقاهرة

وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي إلى القاهرة مساء أمس الأحد لإجراء مشاورات مع كبار المسئولين المصريين.

و يلتقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي اليوم الإثنين الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما يلتقى عراقجي خلال هذه الزيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي لبحث بشأن آخر مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وخاصةً تطورات الأوضاع في غزة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي قد أعلن عن برنامج زيارة وزير الخارجية إلى مصر ولبنان في حديث مع الصحفيين مساء السبت.

وفي إشارة إلى جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز العلاقات والتنسيق مع دول المنطقة، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي قائلًا: "إن زيارة عراقجي إلى مصر ولبنان تهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات الإقليمية وخاصةً التطورات في فلسطين المحتلة والتشاور بشأن التطورات الدولية".

وقال بقائي إن زيارة عراقجي إلى مصر ولبنان تجري الیوم الاثنين وغدا الثلاثاء ومن المقرر أن يلتقي خلال هذه الجولة مع مسؤولين مصريين ولبنانيين رفيعي المستوى ومناقشة وتبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية.



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