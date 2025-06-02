إجراءات خارج الصندوق، قرارات عاجلة من التعليم للقضاء على لجان أولاد الأكابر

علق خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، على وجود لجان أولاد أكابر بالثانوية العامة، قائلا: هناك إجراءات قوية وخارج الصندوق وسيتم الإعلان عنها في وقتها وستظهر داخل اللجان الامتحانية.

لجان أولاد الأكابر بالثانوية

وأكد أنه أي تحويل لطلاب الثانوية العامة للجان بعينها في المحافظات بعيدا عن الإدارة العامة للتعليم الثانوي سوف يكون هذا التحويل لاغي، وسوف يتم تحويل الذي وافق علي هذا التحويل للتحقيق.

وقال خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تم تخفيف مناهج الثانوية العامة منها اللغة الأجنبية الثانية أصبحت مادة غير مضافة للمجموع والجيولوجيا أصبحت جزء بسيط مضاف لمادة الأحياء، موضحا أنه فى اللغة العربية يمتحن طلاب الثانوية العامة فى اللغة العربية امتحان واحد، واللغة الإنجليزية امتحان واحد يختلف فى عدد الأسئلة لطلاب النظام الجديد 42 سؤال وفى القديم 37 سؤال ولكن نفس المواد.

نظام الثانوية العامة

وأوضح خالد عبد الحكم في مادتى الجغرافيا والتاريخ امتحان واحد لطلاب النظامين القديم والجديد، أما في الأحياء هناك اختلاف بين امتحان طلاب النظام الجديد والقديم بسبب إضافة جزء من الجيولوجيا، أما

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضح أن تصحيح العربي واللغة الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء والكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضيات التطبيقية والبحتة سيتم في جميع الكنترولات، أما اللغة الثانية وفروع الرياضيات لطلاب النظام القديم والجيولوجيا سيتم تصحيحها في كنترول واحد.

وكشف خالد عبد الحكم أنه تم تخصيص لجنتين في كل إدارة تعليمية لجنة بنين ولجنة بنات ووضع طلاب النظامين القديم والجديد معا.

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