الإثنين 26 مايو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة المنتجة ليلى الشبح بتهمة سب هند عاكف

هند عاكف، فيتو
هند عاكف، فيتو

أجّلت محكمة القاهرة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف في عزاء الفنان الراحل حلمي بكر.

 

محاكمة المنتجة ليلي الشبح بتهمة سب هند عاكف 

 وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المنتجة ليلي الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

وكانت المحكمة حددت جلسة اليوم 26 مايو، لتكون أولى جلسات محاكمة  المنتجة ليلي الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف في عزاء الفنان الراحل  حلمي بكر، ذلك أمام المحكمة الاقتصادية.

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