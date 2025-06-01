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خارج الحدود

استعدادا لمواجهة عسكرية مع روسيا، بريطانيا ترفع الإنفاق الدفاعي

الجيش البريطاني،
الجيش البريطاني، فيتو

قال وزير دفاع بريطانيا جون هيلي، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لمواجهة مسلحة مع روسيا، معتبرا أن زيادة إنفاق بلاده على القوات المسلحة وقاعدتها الصناعية جزء من الاستعداد للقتال إذا تطلب الأمر.

بريطانيا تعلن استعدادها لمواجهة مسلحة مع روسيا

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" تعليق هيلي على زيادة الإنفاق البريطاني على قضايا الدفاع حيث قال: "هذه رسالة إلى موسكو. بريطانيا تعزز قواتها المسلحة وقاعدتها الصناعية. هذا جزء من استعدادنا للقتال إذا تطلب الأمر".

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وكشف هيلي أن المملكة المتحدة ستنفق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2034، مؤكدا أنه "لا يملك أي شكوك" في قدرة البلاد على تحقيق هذا الهدف.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعد الخطاب الغربي حول "مواجهة عسكرية" مع روسيا، وتتالت التصريحات في الغرب حول احتمال وقوع صراع مسلح مباشر بين حلف "الناتو" وموسكو، مع الإشارة إلى نشاط غير مسبوق بالقرب من الحدود الغربية لروسيا. 

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بريطانيا روسيا موسكو

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