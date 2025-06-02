الصناعات الغذائية: 10 مليارات دولار حجم صادرات مصر من الغذاء

أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن حجم صادرات مصر من الغذاء (الحاصلات الزراعية الطازجة والصناعات الغذائية) بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الحالي.

وتوقع رئيس غرفة الصناعات الغذائية ارتفاع صادرات الغذاء لتصل إلى مستوى 11 مليار دولار.

قيمة صادرات الصناعات الغذائية تصل إلى 6.2 مليار دولار

وأوضح الجزايرلي في الجلسة الافتتاحية بمعرض أفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي وبروباك مينا، المقام اليوم بمركز مصر للمعارض أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية تصل إلى 6.2 مليار دولار، وتجاوزت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية 4 مليار دولار.

وأوضح أن هذا القطاع بالطبع يحتاج إلى تكنولوجيا عالية وتعبئة وتغليف بجودة تنافسية مما يساهم فى رفع تنافسية هذا القطاع فى الاخر وينعكس على توفير فرص عمل، مشيرا إلى " سلامة الغذاء تعتبر أحد أهم المعايير لرفع تنافسية القطاع وأوضح أن المعرض فرصة جيدة لعرض التكنولوجيا في مجال التصنيع الغذائي على الصناع فى مصر والشرق الاوسط.

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