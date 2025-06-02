الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

استدعاء مجري التحريات لـ3 متهمين بإدارة مصنع غير مرخص لتعديل شكمانات السيارات

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستدعاء مجرى التحريات لـ 3 متهمين بإدارة مصنع بدون ترخيص لتعديل الشكمانات الخاصة بالسيارات لتضخيم الصوت في منطقة القطامية.

مصنع لتعديل شكمانات السيارات لتضخيم الصوت بالقطامية

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بإدارة مصنع "بدون ترخيص"كائن بدائرة قسم شرطة القطامية لتعديل الشكمانات الخاصة بالسيارات لتضخيم الصوت بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المُشار إليه، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وعُثر بداخل المصنع على (عدد من قطع وأجزاء وإكسسوارات متنوعة "لشكمانات السيارات المُعدلة" – الأدوات المستخدمة فى التصنيع).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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إدارة البحث الجنائى القاهرة الجديدة النيابة العامة بمديرية امن القاهرة قسم شرطة القطامية

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