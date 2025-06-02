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سياسة

حقوق معلقة، صراع الموظفات مع حق الأمومة

حقوق الموظفات، فيتو
حقوق الموظفات، فيتو

تمنح المادة (52) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، كما تؤكد المادة أن الإجازة تبدأ قبل الولادة بشهر على الأكثر، ويحظر خلالها اتخاذ أي إجراءات تأديبية أو تعسفية ضد الموظفة بسبب حملها.

راحة مدفوعة الأجر للمرأة العاملة 

وفي قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 – الذي يُطبق على العاملات في القطاع الخاص – تنص المادة (91) على ذات المدة (أربعة أشهر)، وتُشترط أن تكون قد قضت عشرة أشهر متصلة أو متقطعة في الخدمة، كما تُمنح العاملة العاملة فترة راحة يومية مدفوعة الأجر تعرف باسم "ساعة الرضاعة"، وذلك لمدة عامين من تاريخ الوضع، وفقًا للمادة (93) من نفس القانون.

لكن رغم هذه النصوص، يبقى التطبيق تحديًا، فالكثير من الموظفات لا يحصلن على إجازتهن الكاملة، أو يجبرن على تقديم استقالة غير رسمية تحت ضغط إدارات لا ترى في الحمل والأمومة إلا «تعطيلًا للإنتاج».

وبعض المؤسسات ترفض منح ساعة الرضاعة، أو تطلب تعويضها في نهاية اليوم، وكأنها منحة لا حق، بل يصل الأمر أحيانًا إلى رفض تسجيل إجازة الوضع كاملة، خصوصًا في الشركات الصغيرة أو التي لا تخضع لرقابة فعلية من وزارة القوى العاملة.

خوف العاملات من المطالبة بحقوقهن الوظيفية 

ومع ضعف الوعي القانوني، وتردد بعض النساء في المطالبة بحقوقهن خوفًا من التهميش أو الإقصاء، يزيدان من تفاقم المشكلة، كما أن غياب الرقابة الفعلية، وضعف دور النقابات، يترك كثيرًا من الأمهات في مواجهة فردية مع إدارة لا تعترف سوى بالأرقام، لا بالأرحام.

ورغم وضوح النصوص، تبقى بيئة العمل هي الحَكم الفعلي في مدى احترام القانون. فهل يكفي وجود التشريع، أم أن التغيير الحقيقي يبدأ حين تتغير الثقافة نفسها، وتُعاد هيكلة مؤسسات العمل لتكون عادلة لا فقط في النص، بل في الممارسة؟

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