الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

حفظ التحقيق في حريق شقة بالظاهر لهذا السبب

مطافي
مطافي

أمرت نيابة الظاهر بحفظ التحقيقات حول حريق نشب داخل شقة في أحد العقارات السكنية بمنطقة الظاهر، دون وقوع أى إصابات.


وكشفت التحقيقات أن تسرب غاز من أنبوبة البوتاجاز السبب في اندلاع النيران ولا توجد شبهة جنائية

حريق شقة بالظاهر 


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الظاهر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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نيابة الظاهر غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة الظاهر النيابة العامة

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