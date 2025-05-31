السبت 31 مايو 2025
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حوادث

التحقيقات: تسرب غاز السبب وراء حريق شقة في الظاهر

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 كشفت تحقيقات نيابة الظاهر حول حريق شقة في أحد العقارات السكنية بمنطقة الظاهر، دون وقوع أى إصابات أن تسرب غاز من أنبوبة البوتاجاز السبب في اندلاع النيران.


حريق شقة بالظاهر 

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الظاهر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

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