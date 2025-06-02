إجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة دهس مندوب مبيعات بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة بإجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة ملاكي صدم دراجة نارية يستقلها مندوب مبيعات وتسبب في مصرعه بالعجوزة، لكشف تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

تفاصيل مصرع مندوب مبيعات بالعجوزة

البداية كانت بتلقى العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، إخطارا من المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي بدائرة القسم، وأسفر عن مصرع شاب يبلغ من العمر 40 عاما، يعمل مندوب مبيعات.

بالانتقال والفحص، تبين أن الضحية كان يقود دراجته النارية بأحد شوارع العجوزة عندما اصطدمت به سيارة ملاكي يقودها رجل يبلغ من العمر 55 عاما من الخلف، مما أدى إلى انقلاب الدراجة ووفاة قائدها في موقع الحادث.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان السبب الدقيق للوفاة.

كما قررت النيابة التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وسحب رخصة القيادة الخاصة بالسائق، وبدء إجراء تحليل مخدرات للمتهم لبيان مدى تعاطيه لأي مواد مخدرة أو مسكرة أثناء القيادة.

تحرر محضر بالواقعة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.