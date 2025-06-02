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أخبار مصر

10 خطوات لزيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر وتخفيف أعباء المستثمرين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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اطّلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتشمل هذه الإجراءات:

1- إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة.

2- وضع أهداف محددة.

3- تطبيق سياسات واضحة ومستقرة.

4- تطبيق سياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة.

5- السعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار.

6- تشجيع القطاع الخاص.

7- مواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.

كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين خاصةً فيما يتعلق:

8- تبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر.

9- تسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين.

10-تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الدكتور مصطفى مدبولي

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