10 خطوات لزيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر وتخفيف أعباء المستثمرين

اطّلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتشمل هذه الإجراءات:

1- إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة.

2- وضع أهداف محددة.

3- تطبيق سياسات واضحة ومستقرة.

4- تطبيق سياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة.

5- السعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار.

6- تشجيع القطاع الخاص.

7- مواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.

كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين خاصةً فيما يتعلق:

8- تبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر.

9- تسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين.

10-تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.