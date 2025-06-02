السيسي يهنئ المصريين في الخارج بعيد الأضحى

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بالخارج بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين: "أخواتي وأبنائي، مسلمي مصر بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية، وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي نستلهم منه القيم الإسلامية السامية التي تدعونا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق ما نتطلع إليه من آمال وطموحات من أجل مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة وشعبها الأبي العظيم.. أدعو الله "تعالى" أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليكم بكل الخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير..عيد سعيد".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.