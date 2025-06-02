الإثنين 02 يونيو 2025
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أخبار مصر

السيسي يهنئ المصريين في الخارج بعيد الأضحى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بالخارج بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين: "أخواتي وأبنائي، مسلمي مصر بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية، وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي نستلهم منه القيم الإسلامية السامية التي تدعونا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق ما نتطلع إليه من آمال وطموحات من أجل مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة وشعبها الأبي العظيم.. أدعو الله "تعالى" أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليكم بكل الخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير..عيد سعيد". 
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عيد الأضحي المبارك

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