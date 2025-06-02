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حوادث

15 يونيو أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة قتل صديقه في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 15 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة قتل صديقه بمنطقة السلام بسبب خلافات مالية بينهما.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم القتل العمد بحق المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض (مطواه) بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كان قسم شرطة السلام تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال جثة سائق توفي متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالصدر إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.
وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبسؤال شقيق المجنى عليه اعترف بحدوث مشاجرة بين شقيقه وصديقه بسبب خلافات مالية بينهما، طعن على إثرها الأخير شقيقه بسلاح أبيض طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته في الحال.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية  أمن القاهرة من القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة السلام منطقة السلام النيابة العامة قسم شرطة السلام

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