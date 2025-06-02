الإثنين 02 يونيو 2025
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خارج الحدود

شبكة المنظمات الأهلية بغزة: مراكز المساعدات نقاط عسكرية تخدم أجندة الاحتلال

غزة
غزة

 أعلنت شبكة المنظمات الأهلية بغزة اليوم الإثنين، أن ما تسمى مراكز مساعدات هي مجرد نقاط عسكرية تخدم أجندة الاحتلال الإسرائيلي.

مراكز المساعدات مجرد نقاط عسكرية 

وقالت الشبكة في بيان: إن الاحتلال يعمل على تخريب المنظومات السابقة لتوزيع المساعدات، وتسبب في المجاعة لدفع السكان للتوجه إلى مراكز المساعدات.
 

وأضافت: الاحتلال يطلق النار على المواطنين قرب مراكز المساعدات بهدف القتل، مشيرة إلى تدهور الظروف الإنسانية في القطاع غير مسبوق على مستوى العالم.

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية غربي رفح.


كذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 4 أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة العشرات جراء القصف الإسرائيلي لمنطقة مواصي خان يونس.

وأوضحت أن القصف الإسرائيلي استهدف، مساء الأحد، خيام النازحين في محيط صالة "دريم" بمواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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مراكز المساعدات غزة رفح

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