الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة  اليوم، ويسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

شبورة مائية، حالة الطقس اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025

شبورة مائية وأمطار خفيفة، الأرصاد تعلن طقس الغد


طقس اليوم  الصباح الباكر وليلا

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة فى اول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   20  ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  19 و درجة الحرارة العظمى 32

بنها: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  31

الإسكندرية:درجة الحرارة 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

مطروح:درجة الحرارة 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17  و درجة الحرارة العظمى 32

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 26

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  32

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 35

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 32

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة  23  ودرجة الحرارة العظمى 38
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الطقس اليوم الطقس اليوم الاثنين درجات الحرارة اليوم الاثنين درجات الحرارة اليوم

مواد متعلقة

شبورة مائية، حالة الطقس اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين بالقاهرة والمحافظات

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين وتحذر من أمطار وشبورة مائية

البحوث الفلكية: 21 يونيو ذروة فصل الصيف

الأكثر قراءة

مصري الجنسية، وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم على مسيرة داعمة للاحتلال

أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة

بوتين يهاجم زيلينسكي ويصفه بالمهرج ويتوعده: قريبًا سوف تهتز القارة الأوروبية (فيديو)

حد التحويل اليومي والشهري عبر تطبيقات البنوك

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم وانخفاض ورق العنب في سوق العبور

سميح ساويرس: مصر أمامها 50 عامًا لتخفيض عدد الموظفين في جهاز الدولة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أكرم توفيق: زيزو صفقة سوبر بشرط وهذا موقف الخطيب من رحيلي

خدمات

المزيد

تعرف على الشروط الجديدة للتشغيل بالداخل والخارج وفقا للقانون

حد التحويل اليومي والشهري عبر تطبيقات البنوك

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم وانخفاض ورق العنب في سوق العبور

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية