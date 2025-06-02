مصرع وإصابة 15 شخصا في حريق بمركز تأهيل مدمني المخدرات بالمكسيك (صور)

لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 3 آخرون جراء حريق اندلع في منشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في غواناخواتو بالمكسيك.

وذكرت السلطات في بيان أن الحريق اندلع في وقت مبكر من أمس الأحد في بلدة سان خوسيه إيتوربي.

وقالت الحكومة البلدية إنها لا تزال تحقق في سبب الحريق المميت.

وأفادت في بيانها: "نعرب عن تضامننا مع عائلات أولئك الذين لاقوا حتفهم في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه التغلب على الإدمان"، مضيفة أنها ستساعد في دفع تكاليف الجنازات للقتلى.

وذكرت وسائل الإعلام المكسيكية أن ضحايا الحريق كانوا محتجزين داخل مركز إعادة التأهيل.

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