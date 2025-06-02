أتشيربي يهاجم مدرب منتخب إيطاليا ويكشف حقيقة تهربه من معسكر الأتزوري

منتخب إيطاليا، فجر فرانشيسكو أتشيربي مدافع فريق إنتر ميلان، مفاجأة قوية بعد قراره بعدم الانضمام لمعسكر منتخب إيطاليا، والمقرر إقامته شهر يونيو الجاري.

وكشف سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن اللاعب أبلغه بشكل رسمي رغبته في عدم الانضمام لمعسكر المنتخب الإيطالي، وأن السبب المتوقع هو الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد المنتخب الإيطالي لخوض مواجهتين ضد النرويج ومولدوفا في إطار تصفيات كأس العالم 2026.

أول تعليق من أتشيربي

وأوضح اللاعب أن قراره ليس نابعًا من الخسارة الأخيرة، بل من اعتبارات تتعلق بالعلاقة مع الجهاز الفني، معلقا: “أطالب بالاحترام، ولست جزءًا من مشروع المدرب”.

وتابع لاعب إنتر ميلان: “بعد تفكير عميق، أبلغت المدرب أنني لن ألبي دعوة منتخب بلادي، لم يكن القرار سهلًا، فارتداء قميص المنتخب كان دومًا شرفًا وفخرًا بالنسبة لي”.

وأضاف: “لكن في ظل ما حدث مؤخرًا، لا أعتقد أن الأجواء مناسبة للاستمرار، لا أبحث عن الأعذار، بل أطالب فقط بالاحترام، وإذا كان هذا الاحترام مفقودًا من الشخص الذي يقود الفريق، فأفضل الانسحاب”.

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