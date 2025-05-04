الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شقيق عادل إمام: حفل عيد ميلاده يقتصر على الأسرة فقط

عادل إمام وشقيقه
عادل إمام وشقيقه

كشف المخرج والمنتج عصام إمام، شقيق الفنان الكبير  عادل إمام، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" عن طبيعة احتفال عيد ميلاد عادل إمام هذا العام، مؤكدًا أنه سيقتصر على التجمع العائلي فقط دون حضور أي نجوم أو شخصيات فنية.

وأوضح عصام إمام: "لا يوجد حفل عيد ميلاد بالمعنى المعروف، بل هو احتفال أسري فقط مع الأحفاد"، مشيرًا إلى أن هذه العادة استمرت منذ عامين أو ثلاثة بناءً على رغبة الزعيم نفسه، وأضاف: "بقالنا عامين أو ثلاثة بنقوم بنفس الأمر، الأسرة فقط والأحفاد من يتواجدون في عيد ميلاده".

الفيلم الوثائقي "الزعيم.. رحلة عادل إمام"

في سياق متصل، أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" عن إنتاج فيلم وثائقي بعنوان "الزعيم.. رحلة عادل إمام"، سيُعرض قريبًا على شاشة قناة "الوثائقية"، وذلك في إطار الاحتفاء برموز الفن المصري.

ويتتبع الفيلم مسيرة عادل إمام منذ نشأته في حي السيدة عائشة خلال الأربعينيات، مرورًا ببداياته الفنية في مدرستي "الحلمية الابتدائية" و"بنبا قادن الثانوية"، ثم انطلاقته على مسرح كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

كما يستعرض الفيلم المحطات الفارقة في مشواره، بدءًا من تألقه في الستينيات، وصولًا إلى صعوده كأيقونة سينمائية في السبعينيات والثمانينيات، ثم نجاحاته النقدية والجماهيرية في التسعينيات التي تناولت قضايا اجتماعية وسياسية جريئة.

كما يكشف الفيلم عن الجوانب غير الفنية في حياة "الزعيم"، مثل دوره السياسي والاجتماعي، ومواجهته للجماعات المتطرفة، وتفاصيل محاولة اغتياله بعد زيارته لأسيوط، مع عرض وثائق وتسجيلات نادرة تُبث لأول مرة.

ويُعد الفيلم إجابة على سؤال ظل يتردد لعقود: كيف حافظ عادل إمام على عرشه الفني لأكثر من نصف قرن؟، مقدّمًا شهادات حصرية وأرشيفًا مرئيًا يوثق إرث أحد عمالقة الفن العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عادل امام عيد ميلاد عادل إمام عصام إمام شقيق عادل إمام

مواد متعلقة

"رحلة عادل إمام"، الوثائقية تحتفي بـ الزعيم

حقيقة غياب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه بسبب المرض

ads

الأكثر قراءة

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

السيسي: الظروف التي تتعرض لها المنطقة تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية

أول تعليق من القوات المسلحة اليمنية والحوثي على استهداف مطار بن جوريون

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أخبار مصر: 32% من المصريين تحت خط الفقر، الصحة تحذر المواطنين من العلاج في العيادات الخاصة، رد صادم من قطر على تصريحات نتنياهو

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل

125 عاما على مولد الشيخ طه الفشني، أشهر القراء والمنشدين، غنى مع أم كلثوم وعبد الوهاب، والتحق بالإذاعة بالصدفة

الإفتاء ترد على شبهة أن الحج بقايا عبادة وثنية

المزيد
الجريدة الرسمية