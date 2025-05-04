شقيق عادل إمام: حفل عيد ميلاده يقتصر على الأسرة فقط

كشف المخرج والمنتج عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" عن طبيعة احتفال عيد ميلاد عادل إمام هذا العام، مؤكدًا أنه سيقتصر على التجمع العائلي فقط دون حضور أي نجوم أو شخصيات فنية.

وأوضح عصام إمام: "لا يوجد حفل عيد ميلاد بالمعنى المعروف، بل هو احتفال أسري فقط مع الأحفاد"، مشيرًا إلى أن هذه العادة استمرت منذ عامين أو ثلاثة بناءً على رغبة الزعيم نفسه، وأضاف: "بقالنا عامين أو ثلاثة بنقوم بنفس الأمر، الأسرة فقط والأحفاد من يتواجدون في عيد ميلاده".

الفيلم الوثائقي "الزعيم.. رحلة عادل إمام"

في سياق متصل، أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" عن إنتاج فيلم وثائقي بعنوان "الزعيم.. رحلة عادل إمام"، سيُعرض قريبًا على شاشة قناة "الوثائقية"، وذلك في إطار الاحتفاء برموز الفن المصري.

ويتتبع الفيلم مسيرة عادل إمام منذ نشأته في حي السيدة عائشة خلال الأربعينيات، مرورًا ببداياته الفنية في مدرستي "الحلمية الابتدائية" و"بنبا قادن الثانوية"، ثم انطلاقته على مسرح كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

كما يستعرض الفيلم المحطات الفارقة في مشواره، بدءًا من تألقه في الستينيات، وصولًا إلى صعوده كأيقونة سينمائية في السبعينيات والثمانينيات، ثم نجاحاته النقدية والجماهيرية في التسعينيات التي تناولت قضايا اجتماعية وسياسية جريئة.

كما يكشف الفيلم عن الجوانب غير الفنية في حياة "الزعيم"، مثل دوره السياسي والاجتماعي، ومواجهته للجماعات المتطرفة، وتفاصيل محاولة اغتياله بعد زيارته لأسيوط، مع عرض وثائق وتسجيلات نادرة تُبث لأول مرة.

ويُعد الفيلم إجابة على سؤال ظل يتردد لعقود: كيف حافظ عادل إمام على عرشه الفني لأكثر من نصف قرن؟، مقدّمًا شهادات حصرية وأرشيفًا مرئيًا يوثق إرث أحد عمالقة الفن العربي.

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