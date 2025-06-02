الإثنين 02 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

نجل زياد برجي يبكي في حفل خاص ببيروت وراغب علامة يتفاعل مع أغنيته (فيديو)

زياد برجي وأسرته،
زياد برجي وأسرته، فيتو

تواجد عدد كبير من النجوم في حفل خاص أقيم في لبنان وجمع كل من فارس كرم، وراغب علامة وزياد برجي وغيرهم.

نجل زياد برجي يبكي 

وحرص زياد برجي على اصطحاب زوجته ونجله في الحفل الخاص الذي حضره في لبنان، ورصدت الكاميرات نجله وهو يبكي وحاول والده أن يراضيه.

وفي السياق ذاته، تفاعل راغب علامة أثناء تواجده في نفس الحفل على أغنيته ورقص عليها 

 

ومؤخرًا طرح راغب علامة، أحدث أغانيه بعنوان"التقيل تقيل"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتقوم ببطولة الكليب الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة مكي.

 

 

 

وأغنية "التقيل تقيل" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة.

 

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نجل زياد برجي يبكي زياد برجي فارس كرم و راغب علامة الفنان زياد برجي

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