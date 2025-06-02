أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تنفيذ خدمات مرورية مكثفة، تزامنًا مع أعمال تطوير كوبري القبة، وذلك لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وضمان انسيابية الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

غلق كلي لمنزل كوبري القبة باتجاه ميدان الحدائق لأعمال التطوير

وتستلزم تلك الأعمال الغلق الكلي لمنزل الكوبري في اتجاه ميدان الحدائق فقط، لمدة ليلتين متتاليتين، بدءًا من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 4 صباحًا، خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 يونيو 2025.

المرور تؤمن موقع الأعمال وتناشد السائقين التعاون

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنه تم التنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال، لوضع كافة التجهيزات والمساعدات الفنية والإشارات التحذيرية اللازمة بمحيط الموقع لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما ناشدت الإدارة السائقين بالالتزام بالتعليمات المرورية وتوخي الحذر، والتعاون مع الخدمات المعينة بالمنطقة لتفادي الزحام خلال ساعات الغلق المؤقت.

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