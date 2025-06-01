الأحد 01 يونيو 2025
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محافظات

الأربعاء، حملة للتبرع بالدم بـ مستشفى أخميم المركزي فى سوهاج

التبرع بالدم
التبرع بالدم

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن بدء حملة للتبرع بالدم بـ مستشفى أخميم المركزي، يوم الأربعاء المقبل، تحت شعار تبرعك بالدم ينقذ حياة مريض ونقطة دم تساوى حياة.

وأوضح الدكتور أمجد عادل مدير مستشفى اخميم المركزى، أن حملة التبرع بالدم بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم حرصا منا على توفير دم أمن لمرضي المستشفى.

وأضاف “عادل” فى تصريحاته أنه سيتم تنسيق حملة تبرع بالدم لصالح مرضى مستشفى اخميم يوم الاربعاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة صباحا بداخل مستشفى أخميم المركزى تحت إشراف مجموعة من أطباء مستشفى اخميم المركزى.

 

يذكر أن التبرع تحت إشراف نخبة من أفضل أطباء المستشفى، واتباع جميع إجراءات مكافحة العدوى وعلما بأن نتائج التحاليل السيرولوجى للمتبرعين سوف يتم تسليمها للمتبرع.

 

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