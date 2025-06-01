أخبار الرياضة اليوم: بيراميدز بطلا لدوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يفجر مفاجأة في عقد زيزو.. الأهلي يفوز بسوبر السلة.. رحيل مدرب مودرن سبورت

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

بيراميدز بطلا لدوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، توج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على صن داونز بهدفين مقابل هدف في إياب نهائي البطولة على ملعب الدفاع الجوي.

وسجل فيستون ماييلي لاعب بيراميدز الهدف الأول لفريقه في مرمى صن داونز بالدقيقة 24.

فيما أحرز أحمد سامي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء من ضربة رأس.

سجل رينيرز لاعب صن داونز الهدف الأول في مرمى بيراميدز في الدقيقة 75.

واستمرت محاولات صن داونز لتسجيل هدف بعد ان احتسب الحكم 10 دقائق وقت بدلا من الضائع ولكن نجح بيراميدز في حسم اللقب لصالحه.

الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بطلا لدوري السوبر

وحصد الأهلي لقب دوري السوبر بعد تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة (64-59) في المباراة الفاصلة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ليحسم سلسلة مواجهات الدور النهائي لصالح بنتيجة (3-2).

توج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، بلقب دوري السوبر للموسم الحالي 2024/2025.

مفاجأة في عقد زيزو مع الزمالك

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأحد، خطابين إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط، يستفسر فيهما عن سبب عدم التحقيق والفصل في الشكوى التي تقدم بها النادي منذ يوم ٤ مايو الماضي، بخصوص لاعبه أحمد مصطفى سيد "زيزو".

وأكّد النادي في خطابيه أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي في ١ يوليو المقبل، ومن ثمّ لا يحق له الانتقال إلى أي نادٍ آخر قبل هذا التاريخ.

وطالب الزمالك اتحاد الكرة ولجنة الانضباط بسرعة التحقيق في شكوى النادي، وسرعة الفصل فيها قبل انتهاء تاريخ تعاقد "زيزو" مع النادي.

تهنئة من اتحاد الكرة لبيراميدز

هنأ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي، نادي بيراميدز ومجلس إدارته وجهازه الفني ولاعبيه بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولي في تاريخه متمنيا له دوام التوفيق وللكرة المصرية التقدم والازدهار.

رحيل مدرب مودرن سبورت

وجه مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس الشكر للمدير الفني الجزائري عبد الحق بن شيخة عن الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة في مسيرته التدريبية.

عمرو أدهم يعلن سداد مستحقات ياسر حمد

قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن النادي سدد اليوم الأحد، مستحقات الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق، والمقدرة بحوالي مليون و700 ألف جنيه.

وأضاف عضو المجلس أنه سيتم إخطار "فيفا" بسداد مستحقات ياسر حمد للحصول على الإخطار النهائي من "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد.

وكان الزمالك سبق ونجح من قبل في سداد مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، ومستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.



جهاز الزمالك الطبي يعلن جاهزية دونجا لمباراة بيراميدز

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض أثبتت إصابته بكدمة في الضلوع، وعدم وجود أي كسور أو شرخ في الضلوع.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب سيكون جاهزًا لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وكان نبيل عماد دونجا تعرض للإصابة في مباراة فاركو التي أقيمت أمس السبت في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، وتم استبداله بين شوطي المباراة.

صفقة الأهلي القادمة

كشف مصدر داخل الأهلي قيمة صفقة استعارة احمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا لمدة موسم، مؤكدا أن الأهلي أنهى الصفقة مقابل عشرة مليون جنيه مع وضع بند يسمح بشراء اللاعب نهاية الموسم القادم مقابل 30 مليون جنيه حيث يتواجد اللاعب حاليا في الأهلي لإتمام صفقة عودته إلى الأهلي.

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