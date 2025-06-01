بدء التقديم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد بتعليم الجيزة

أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تسهيلًا على أولياء أمور الأطفال الراغبين فى التقديم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي الجديد 2026/2025.

بدء التقديم الكترونيا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2025 /2026 بتعليم الجيزة

سوف يتم بدء التسجيل الالكتروني للراغبين في التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 بداية من يوم الأحد الموافق 1 يونيو وحتى يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025.

موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

يتم التسجيل الكترونيا على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي



https://www.gizaedu.net

يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وبرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقم من واقع شهادة الميلاد.



كما أنه يرجي ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلي شهادة ميلاد الطفل وذلك بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2025 إلكترونيا بواسطة الموقع علي أن يتم إعلان التنسيق الأول شهر أغسطس القادم.

مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام.

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