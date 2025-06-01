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رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال بمدارس القاهرة

رياض الاطفال، فيتو
رياض الاطفال، فيتو
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أعلنت  مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة،فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٦/١.

رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية والرسمية لغات

بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية واللغات

 

رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالقاهرة

ويمكن لأولياء الأمور التقديم من خلال هذا الرابط 


 إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات

ويأتى ذلك لتخفيف العبء على أولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسى الجديد (2025 / 2026)، وحرصًا من الوزارة على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونيًا لأبنائهم، للالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالمدارس (الرسمية)، وكذلك التقدم إلكترونيًا للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس (الرسمية والرسمية لغات).

وأكدت الوزارة أن سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، بينما لا يقل سن التقدم لرياض الأطفال عن 4 سنوات، ويتم تنسيق الطلاب من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة حسب الكثافات وظروف كل مديرية، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم (154) لعام 1989 بشأن الالتحاق بمدارس الوزارة.

 

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