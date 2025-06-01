عمرو أديب بعد فوز بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا: خدوا مكان الزمالك

عمرو أديب، علق الإعلامي عمرو أديب، على تتويج نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب الإفريقي.

تهنئة عمرو أديب لـ بيراميدز

وقال عمرو أديب، خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "أهنئ نادي بيراميدز بالفوز بدوري أبطال أفريقيا، في النهاية هو نادي مصري يفوز بهذه الكأس العظيمة".

بطولات بيراميدز

وتابع:"الحمد لله مش موسم صفري زي ما فيه ناس كانت بتعلق وتقول مش هياخد حاجة، ولكن ها هو يحقق بطولة إفريقيا وسيلعب نهائي كأس مصر أمام الزمالك، شيء جميل وماتش صعب ومتعب جدا للأعصاب".

وأضاف:"البطل اليوم كان بيراميدز والجمهور المصري الأصيل، حاجة حلوة وتشرف، وطبعا رمضان صبحي وطموحه يحقق بطولة مع بيراميدز ولاعيبة فعلا موهوبة ومدرب هايل وإدارة جيدة".

تطور نادي بيراميدز وحصد البطولات

ولفت: "أنا حضرت النادي ده أول لما كان يباع ويشتري لما كان اسمه الأسيوطي، رأيت بداية النادي لحد لما خد مكان الزمالك، تطور كبير وعظيم وهايل وألف مبروك".



واختتم: "الجمهور الأصيل قاعد وبكاء كبير من لاعبي صن داونز، وبيراميدز سيلعب كأس العالم للأندية 2029 وإنتركونتيننتال وشيء يفرح".

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