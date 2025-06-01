الزمالك يخاطب اتحاد الكرة ولجنة الانضباط بخصوص شكوى"زيزو" وموعد انتهاء عقده

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأحد، خطابين إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط، يستفسر فيهما عن سبب عدم التحقيق والفصل في الشكوى التي تقدم بها النادي منذ يوم ٤ مايو الماضي، بخصوص لاعبه أحمد مصطفى سيد "زيزو".

وأكّد النادي في خطابيه أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي في ١ يوليو المقبل، ومن ثمّ لا يحق له الانتقال إلى أي نادٍ آخر قبل هذا التاريخ.

وطالب الزمالك اتحاد الكرة ولجنة الانضباط بسرعة التحقيق في شكوى النادي، وسرعة الفصل فيها قبل انتهاء تاريخ تعاقد "زيزو" مع النادي.

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