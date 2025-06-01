غدا، محاكمة المتهم بقتل زوجته بسبب 120 جنيها في العمرانية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا الإثنين، محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته داخل مسكنهما بمنطقة العمرانية، إثر خلاف نشب بينهما على خلفية أخذ المجني عليها مبلغ 120 جنيها من أمواله دون علمه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 18 يونيو 2024، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14968 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6196 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "ع. ص"، ويعمل نقاشا، قتل زوجته "ز. م" عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على التخلص منها، بعد أن نشب بينهما خلاف عائلي.

وأوضحت التحقيقات أن المشادة بدأت عندما اكتشف المتهم أن زوجته أخفت مبلغ 120 جنيها من أمواله، وحين واجهها، حاولت منعه من استرجاعه، فانهال عليها بالضرب مستخدما عصا خشبية، وواصل الاعتداء حتى تهشمت العصا من شدة الضرب.

وبحسب أقوال الشهود وتحريات رجال المباحث، لم يكتفِ المتهم بذلك، بل أحضر خرطوم مياه واستمر في ضربها، ثم لفه حول عنقها وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، قاصدا إزهاق روحها.

وأكد تقرير الطب الشرعي وجود كدمات متفرقة بالوجه، والرقبة، والكتفين، بالإضافة إلى سحجات وجروح بالساق اليمنى، وآثار لسائل رغوي بالفم، فضلا عن نزيف دموي حاد بالمخ وكسور في الأضلاع، ما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية ووفاتها.

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