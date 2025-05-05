الإثنين 05 مايو 2025
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حوادث

إحالة نجار للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج الحشيش بالجيزة

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

أحالت نيابة الجيزة نجار للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطه أثناء محاولته ترويج كمية من الحشيش المخدر بين عملائه بالجيزة. 

 

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات للاتجار بها في مناطق مختلفة بالجيزة، وتوزيعها علي عملائه في المنطقة.

 

تورط شخص سابق اتهامه في عدة قضايا بالاتجار بالمواد المخدرة 

وكانت قد وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بتورط شخص سابق اتهامه في عدة قضايا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية منها لترويجها بين عملائه من المتعاطين.


وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع وهاتف ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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الحشيش المخدر أمن الجيزة الجيزة الاتجار في المخدرات

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