الأحد 01 يونيو 2025
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محافظات

للتأكد من الاشتراطات الصحية، حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية بسوهاج

التفتيش على المنشآت
التفتيش على المنشآت الصحية بسوهاج

قال الدكتور أحمد المهدى مدير الإدارة الصحية بدار السلام بمحافظة سوهاج إن فريقا من العلاج الحر بالإدارة الصحية بدار السلام ومديرية الصحة بسوهاج أجرى تفتيشا على المنشآت الطبية بدار السلام  من معامل وعيادات ومستوصفات طبية  وتم التأكيد على الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية.

وأكد مدير الإدارة الصحية بدار السلام استمرار الحملات بالتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج وجميع الجهات المعنية ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

 

يذكر ان حملة مشكلة من إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بدار السلام والتى تضم كلا من الدكتور أحمد عزت مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة والدكتور عمرو الراوى والأستاذ سامى جمال مفتش العلاج الحر بالإدارة والدكتور محمد بدار مفتش العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج والدكتور عبداللاه أحمد عبداللاه مسؤل النفايات الطبية بالإدارة وذلك للمرور على المنشآت الطبية من عيادات ومعامل ومستشفيات خاصة ومستوصفات طبية ومراكز طبية.

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