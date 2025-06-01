افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، المنفذ الدائم التابع لمؤسسة "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بمنطقة الثقافة بمدينة سوهاج.

محافظ سوهاج يفتتح منفذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

وجاء الافتتاح بحضور العقيد محمد كمال مدير مؤسسة "حياة كريمة" بسوهاج، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد المحافظ المعروضات المتاحة بالمنفذ، والتي شملت لحوم بلدية طازجة بسعر 310 جنيهات للكيلو، على أن يتم خلال الأيام المقبلة تزويد المنفذ بكميات إضافية من الدواجن، ومصنعات اللحوم، والسلع الغذائية المتنوعة، لتلبية احتياجات المواطنين استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ أهمية إحكام الرقابة على عمليات التوزيع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أية محاولات تلاعب أو احتكار، موجهًا بتحديد الكميات المسموح بها لكل مواطن، لتحقيق العدالة في التوزيع. كما وجه الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المنفذ، حفاظًا على المظهر الحضاري للمنطقة.

ويأتي افتتاح هذا المنفذ ضمن سلسلة من المنافذ الثابتة والمتحركة التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة"بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تضم محافظة سوهاج منفذين أحدهما بمدينة سوهاج، والآخر بمدينة طهطا، بهدف توفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مناسبة، خاصة مع زيادة الطلب خلال موسم عيد الأضحى.

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