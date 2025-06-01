الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح منفذ حياة كريمة لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ سوهاج يفتتح
محافظ سوهاج يفتتح منفذ حياة كريمة لبيع اللحوم

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، المنفذ الدائم التابع لمؤسسة "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بمنطقة الثقافة بمدينة سوهاج.

محافظ سوهاج يفتتح منفذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

وجاء الافتتاح بحضور العقيد محمد كمال مدير مؤسسة "حياة كريمة" بسوهاج، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد المحافظ المعروضات المتاحة بالمنفذ، والتي شملت لحوم بلدية طازجة بسعر 310 جنيهات للكيلو، على أن يتم خلال الأيام المقبلة تزويد المنفذ بكميات إضافية من الدواجن، ومصنعات اللحوم، والسلع الغذائية المتنوعة، لتلبية احتياجات المواطنين استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ أهمية إحكام الرقابة على عمليات التوزيع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أية محاولات تلاعب أو احتكار، موجهًا بتحديد الكميات المسموح بها لكل مواطن، لتحقيق العدالة في التوزيع. كما وجه الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المنفذ، حفاظًا على المظهر الحضاري للمنطقة.

 

ويأتي افتتاح هذا المنفذ ضمن سلسلة من المنافذ الثابتة والمتحركة التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة"بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تضم محافظة سوهاج منفذين أحدهما بمدينة سوهاج، والآخر بمدينة طهطا، بهدف توفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مناسبة، خاصة مع زيادة الطلب خلال موسم عيد الأضحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استعداد ا لعيد الأضحى المبارك اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج حياة كريمة بسوهاج عيد الأضحي المبارك محافظ سوهاج احتياجات المواطنين

الأكثر قراءة

سيندم الجميع دون استثناء، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير المخاوف

موقف أفشة من الرحيل عن الأهلي

اكتشاف خطأ في امتحان الدراسات لطلاب الإعدادية بالشرقية

هبوط أرضي يكشف واقعة التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر (صور)

مصدر بالأهلي يكشف قيمة صفقة استعارة بيكهام

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

5 أيام إجازة للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى

16500 جنيها متوسط سعر طن أرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد بالأسواق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

16500 جنيها متوسط سعر طن أرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

30.3 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد 1-6-2025 في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والرزق الوفير

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

دعاء اليوم السابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية