تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجة شقيقه في الجيزة

أجلت الدائرة السابعة بمحكمة مستأنف جنايات الجيزة، جلسة محاكمة المتهم "أسامة.خ"، بتهمة قتل زوجة شقيقه "أرزاق يحيى"، إلى جلسة 5 أغسطس المقبل، وذلك في القضية رقم 5803 لسنة 2024 جنايات الصف، والمقيدة برقم 2212 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم ارتكب الجريمة في اليوم الأخير من يناير 2024، حيث أقدم على قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيت النية وعقد العزم على التخلص منها على خلفية خلافات عائلية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل وجود المجني عليها بمفردها داخل مسكنها، ووجه لها عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين"، أصابت مناطق متفرقة من جسدها، متسببا لها في إصابات قاتلة كما ورد في تقرير الصفة التشريحية.

وجاء في تحريات المباحث أن خلافا سابقا نشب بين المتهم وأسرة المجني عليها، دفعه إلى التخطيط المسبق للجريمة، حيث قام بإعداد السكين وتوجه إلى منزل الضحية قاصدا قتلها، وبمجرد أن ظفر بها سدد إليها عدة طعنات قاتلة ثم لاذ بالفرار.

وتمكنت أجهزة الأمن من الحصول على مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة، أظهر المتهم لحظة دخوله إلى العقار محل سكن المجني عليها، وكذلك خروجه منه عقب تنفيذ الجريمة.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها نتجت عن مجموعة من الإصابات الطعنية في منطقتي الصدر والبطن، تسببت في جروح قطعية بالكبد وبجدار المعدة، بالإضافة إلى نزيف دموي غزير داخل تجويف البطن، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

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