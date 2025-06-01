أسعار تذاكر حفل مروان موسي وعفروتو بالغردقة 7 يونيو

يحيي الثنائي مطرب الراب مروان موسي وعفروتو حفلا غنائيا بمدينة الغردقة يوم 7 يونيو ، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا

أسعار حفل مروان موسى وعفروتو

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار تذاكر حفل مروان موسى وعفروتو عن أسعار التذاكر، وبدأت بسعر 800 جنيه وحتي 2000 جنيه.

ألبوم مروان موسى الجديد

وكان مغني الراب مروان موسى قد أطلق مؤخرا ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"، مع SALXCO UAM وVIRGIN RECORDS، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويضم الألبوم 23 أغنية، ويتكون من خمسة أجزاء تجسد بكلماتها وحالتها مراحل الحزن الخمسة من حالة الإنكار والغضب والمُساومة والاكتئاب وصولا لمرحلة القبول.

مروان موسى

و قال مروان موسى:" لم يولد هذا الألبوم بين ليلة وضحاها، بل نحته الزمن والحزن والإرادة، واستغرق وقتل طويلا لأن كل كلمة ونغمة عكست مشاعر حقيقية"، مضيفا "هذا المشروع يتكون من خمسة أجزاء، ويجسد كل جزء مراحل الحزن ويترجم خريطة العواطف التي واجهتها بعد فقدان والدتي، ليس مجرد حديث عن الفقدان، بل مُحاولة بحث عن القوّة للوقوف مجددا وتقديم يد المساعدة لأي شخص قد يحتاجها، بخاصة للجيل الأصغر سنًا إذ أردتهم أن يعلموا أن أصعب وأقسى اللحظات في الحياة لا تدوم إلى الأبد".

وتاع:" سجلت الألبوم في عدة دول حول العالم بين مصر وهولندا وألمانيا وتايلاند وإنجلترا ولوس أنجلوس، وكل بلد كانت لها بصمتها الخاصة على أغنيات الألبوم، وأنا كنت صبورًا، واخترت بعناية الموسيقى وجميع المُتعاونين على هذا الألبوم الذين بإمكانهم ترجمة المشاعر التي لم أستطع دائمًا توظيفها في كلمات، وأنا فخور جدًا بهذا العمل، ومُتحمّس كثيرًا ليسمعه العالم، وأتمنّى أن يجد كلّ مستنع أغنية تعبر عنه في هذا الألبوم عندما يحتاجها تمامًا كما يعبر هذا الألبوم بالكامل عنّي".

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