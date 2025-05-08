مروان موسى يتصدر تريند اليوتيوب بألبومه الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"

تصدر مطرب الراب مروان موسي، تريند اليوتيوب بأحدث ألبوماته «الرجل الذي فقد قلبه»، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

في هذا السياق، حقق الألبوم ما يقرب من ربع مليون مشاهدة بعد أقل من يوم على طرحه عبر قناته على يوتيوب.

تفاصيل ألبوم «الرجل الذي فقد قلبه»

يضم ألبوم «الرجل الذي فقد قلبه»23 أغنية، يأخذ خلالها مروان موسى مستمعيه في رحلة شعورية في دهاليز المشاعر الشخصية الصادقة.



يتكون الألبوم من خمسة أجزاء تجسد بكلماتها وحالتها مراحل الحزن الخمسة من حالة الإنكار والغضب والمُساومة والإكتئاب وصولا لمرحلة القبول.

حفل غنائي لـ مروان موسى ومروان بابلو

علي جانب آخر، يستعد مروان موسى ومروان بابلو، لإحياء حفل غنائي يجمعهما لأول مرة تحت عنوان «مشروع ميم»، يوم 23 مايو الجاري، في أحد المولات الكبرى.

وشملت تذاكر الحفل 5 فئات للتناسب مع الجماهير، والتي تبدأ من 550 جنيها وتصل إلى 1000 جنيه، وقد نفذت بعض فئات التذاكر بالفعل.

وجاءت الفئة الأولى بسعر 550 جنيه، وقد نفذت، والفئة الثانية بـ 650 جنيه، والفئة الثالثة 800 جنيه ونفذت، والفئة الرابعة بـ 900 جنيه وقد نفذت أيضًا، والفئة الخامسة بسعر 1000 جنيه.

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