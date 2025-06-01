تفاصيل واقعة مقتل فتاة بقنا بسبب خلافات اسرية

أنهت فتاة حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس، اليوم الأحد، في إحدى المناطق، التابعة لدائرة بندر قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بمصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس في إحدى المناطق التابعة لبندر قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع ن، تبلغ من العمر 19 عامًا، ألقت نفسها من الطابق الخامس لإنهاء حياتها بسبب خلافات أسرية ولا يوجد في الواقعة شبهة جنائية.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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