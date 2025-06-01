الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل واقعة مقتل فتاة بقنا بسبب خلافات اسرية

جثة, فيتو
جثة, فيتو

أنهت فتاة حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس، اليوم الأحد، في إحدى المناطق، التابعة لدائرة بندر قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بمصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس في إحدى المناطق التابعة لبندر قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع ن، تبلغ من العمر 19 عامًا، ألقت نفسها من الطابق الخامس لإنهاء حياتها بسبب خلافات أسرية ولا يوجد في الواقعة شبهة جنائية.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا سقوطها من الطابق الخامس قنا قنا الجامعي قسم شرطة قنا مديرية أمن قنا مستشفي قنا مستشفي قنا الجامعي

مواد متعلقة

محافظ قنا يوقع بروتوكول تعاون لتطوير مستشفى نقادة المركزي

نائب محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب

مقتل عامل بطلق ناري في قنا

الأطباء: مستشفى قنا العام تعامل باحترافية مع ولادة قيصرية لمصابة بالإيدز

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

هزة أرضية بقوة 2.92 ريختر تضرب شمال مطروح

قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

جماهير بيراميدز تملأ مدرجات ملعب 30 يونيو قبل مواجهة صن داونز (فيديو وصور)

دوري أبطال أفريقيا، أحمد سامي يسجل الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك صن داونز (صور)

هل تسقط صلاة الجمعة يوم عيد الأضحى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

بيراميدز يهزم صن داونز ويتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 1/6/2025

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 يونيو 2025

تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط في البورصة والشركات اليوم الأحد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 1 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد تشغيل الأتوبيس الترددي.. النقل تحذر المواطنين من 4 سلوكيات خاطئة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز توزيع لحوم الأضحية كلها على الفقراء؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

هل تسقط صلاة الجمعة يوم عيد الأضحى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

بخلاف المسجد الحرام، أشهر مساجد مكة في الوقت الحالي

المزيد
الجريدة الرسمية