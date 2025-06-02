مواصفات وأسعار أرخص سيارة في مصر

سيارات BYd، تعتبر سيارات بي واي دي من السيارات الصينية الأكثر شعبية بالسوق المصرية خلال الأعوام الماضية ويرجع ذلك لتوفير خدمات ما بعد البيع والتي ساهمت في انتشار السيارات واستمرار توفر طرازات BYD F3 موديل 2025 في السوق المصرية.





أسعار سيارات بي واي دي



وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية BYD F3 كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات بي واي دي الصينية خلال شهر يونيه وهي كالتالي:



مانيوال 615 ألف جنيه بدلًا من 650 ألف جنيه

أوتوماتيك 695 ألف جنيه بدلًا من 730 ألف جنيه



مواصفات محرك سيارات بي واي دي F3



حصلت سيارات سيارات BYD، على محرك 16 صمام تبريد ماء سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان عند 5.800 لفة في الدقيقة وعزم دوران 145 نيوتن متر عند 4.800 لفة في الدقيقة. وتأتي سرعة السيارة القصوى 170 كم في الساعة وتتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 6 سرعات CVT. ومحرك السيارة بنظام الحقن الالكتروني للوقود متعدد النقاط.



ويبلغ طول قاعدة العجلات 2.600 مم. ويبلغ أقل خلوص أرضي للسيارة 170 مم وأقل نصف قطر دوران 1.5 متر , ويبلغ وزن السيارة بدون حمولة 1.200 كجم وتتسع إلى 5 مقاعد مع إطارات 15 بوصة.







مواصفات وسائل أمان سلامة سيارات بي واي دي F3



كما تبلغ سعة خزان الوقود في السيارة 50 لتر, وتشمل وسائل الأمان فيها فرامل ABS وفرامل EBD وتعليق أمامي ماكفرسون مستقل وتعليق خلفي محور صلب. كما يتوفر لها وسائد هوائية أمامية.

كما تتاح بأحزمة أمان ثلاثية النقاط في الأمام والخلف وايموبليزر ومفتاح بصمة وسنتر لوك ودعامات فولاذ بالأبواب ومذيب صقيع بالزجاج الخلفي ونظام أمان للأطفال بالخلف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.