هل تجب صلاة الجمعة في يوم العيد؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق إنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فذلك فضل عظيم يُغتنم، والأفضل لمن يتيسر له حضور الجماعتين وأداء الصلاتين في جماعة: العيد في الخلاء أو المسجد وفق ما تيسر والجمعة في المسجد فليفعل.

وأشار إلى أن هذا هو الراجح عند جمهور الفقهاء، وفيه خروج من الخلاف، أما من يشق عليه حضور الجماعتين لبعد مسافة كبعض سكان المناطق الجبلية أو الصحراوية البعيدة عن أماكن إقامة الجمع والأعياد فلهم في ذلك اليوم الأخذ برخصة الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين عن حضور الجماعة الأخرى.

ما حكم صلاة الجمعة حال اجتمعت مع العيد في يوم واحد

وأضاف “جمعة” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أنه من كان من هؤلاء فله أن يصلي العيد منفردًا حيث تيسر له ويحضر الجمعة مع الإمام، أو يصلي العيد مع الإمام ويصلي الظهر أربع ركعات حيث تيسر له أداء الصلاة في بيته أو محل عمله إن كان من أصحاب الأعمال في الأماكن التي لا يتيسر فيها إقامة الجمعة، على نحو ما رخص به النبي (صلى الله عليه وسلم) لبعض الأعراب الذين كانوا يسكنون بعيدًا عن المدينة وضواحيها في إمكانية الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين.

وزير الأوقاف السابق يوضح حكم اجتماع العيد مع صلاة الجمعة

وأوضح وزير الأوقاف السابق أن الخلاصة في ذلك أنه لا حرج على من أخذ بالرخصة، وإن كان الأفضل لغير أصحاب الأعذار الأخذ بالعزيمة وحضور الجماعتين مع الإمام، وعلى من أخذ برخصة الاكتفاء بحضور العيد عن الجمعة أن يصلي الظهر أربع ركعات، أما من تيسر الأمر له ولَم يجد مشقة في حضور الجماعتين فالأولى حضورهما بغية الأجر والثواب العظيم.

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