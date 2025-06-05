الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

13 يوما.. إجازات الموظفين في شهر يونيو 2025 (إنفوجراف)

إجازات الموظفين،
إجازات الموظفين، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجازات الموظفين ذكري ثورة 30 يونيو ثورة 30 يونيو اجازات الموظف شهر يونيو رأس السنة الهجرية الموظفين السنة الهجرية

مواد متعلقة

بعد تشغيل الأتوبيس الترددي.. النقل تحذر المواطنين من 4 سلوكيات خاطئة (إنفوجراف)

أخطاء قد يقع فيها الحجاج أثناء أداء المناسك وكيفية تداركها (إنفوجراف)

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

ضوابط نقل الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال (إنفو جراف)

الأكثر قراءة

البرتغال تقسو على ألمانيا بثنائية وتصعد لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

قرار"الحج بدون إذن"، كيف تفاعل النشطاء مع إجراءات الأوقاف ضد الأئمة؟

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

شاهد، رد فعل جماهير البرتغال بعد إحراز رونالدو هدفا في مرمى ألمانيا

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في وقفة عرفات غدا

مدبولي يطلق رسميا خدمات الجيل الخامس في مصر

البنك الأهلي يخطف فوزا ثمينا من إنبي في كأس عاصمة مصر

قراركم مخالف، رد رسمي من الزمالك على اتحاد الكرة بشأن عقد زيزو

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

خطورة الإفراط في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زائرون من كل مكان ينشدون السكينة والطمأنينة في"الحسين" (فيديو وصور)

يكفر ذنوب سنتين، فضل صيام يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه

ما هو فضل الدعاء يوم عرفة؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية